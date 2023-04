“Inaspettato e sorprendente”. L'avvocato di Pietro Orlandi non parla, Vaticano furioso (Di sabato 15 aprile 2023) Incontro-lampo dell'avvocato Laura Sgrò, legale scelto da Pietro Orlandi per far luce sul caso della sorella, con il Promotore di Giustizia del Vaticano Alessandro Diddi. «La legale della famiglia Orlandi si è recata in Vaticano dov'era stata convocata in qualità di testimone per riferire in merito alle fonti delle informazioni riguardanti Giovanni Paolo II e più in generale sul caso della ragazza scomparsa. L'avvocato - sottolineano i media vaticani - ha scelto di opporre il segreto professionale e dunque si è rifiutata di riferire da chi lei e Pietro Orlandi abbiano raccolto le voci sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla che, secondo quanto raccontato dal fratello di Emanuela durante la trasmissione ‘diMartedì', ‘la sera se ne ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Incontro-lampo dell'Laura Sgrò, legale scelto daper far luce sul caso della sorella, con il Promotore di Giustizia delAlessandro Diddi. «La legale della famigliasi è recata indov'era stata convocata in qualità di testimone per riferire in merito alle fonti delle informazioni riguardanti Giovanni Paolo II e più in generale sul caso della ragazza scomparsa. L'- sottolineano i media vaticani - ha scelto di opporre il segreto professionale e dunque si è rifiutata di riferire da chi lei eabbiano raccolto le voci sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla che, secondo quanto raccontato dal fratello di Emanuela durante la trasmissione ‘diMartedì', ‘la sera se ne ...

