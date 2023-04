In Sardegna tanti scrittori ma una lingua muta che parla solo al passato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) di Ilaria Muggianu Scano La scrittura è un atto meno solitario di quanto si creda, occorre vivere tanto per scrivere bene. Se lo è l’atto dello scrivere in sé, non lo è l’atto di mettere al mondo, letteralmente, un libro, perché non è solitario nessun atto comunicativo, non avrebbe alcun senso scrivere. E se scrivere è un’investitura che ti dà la realtà è giusto tu ti debba, in qualche modo, prendere cura della realtà che maneggi con maggiore padronanza. La variabile che rimane da esaminare è il tempo che decidi di narrare. Fatta salva la dimensione di completa libertà di un autore, che può scrivere di ciò che più gli si confà, rimane un’osservazione: scrivere dinon è un’operazione di segno neutro. Al di là dell’oggettiva difficoltà legata alla necessità di svegliarsi a un’ora mannara per prendere un volo e arrivare già massacrati all’inizio di un evento ...