In marcia per la pace: dall'Italia all'Ucraina, è l'ora del coraggio (di A. Ciaccheri) (Di sabato 15 aprile 2023) Sono tornate le cicogne a Mykolaiv. Grandi nidi sovrastano pali ormai inutilizzati della rete elettrica e mentre la neve ancora ricopre con lunghe distese bianche le infinite distanze dell'Ucraina in guerra, e il fango a terra ostacola le operazioni militari russe, la natura sembra riconquistare uno spazio nonostante lo scontro che ha fatto riscoprire all'Europa la sua fragilità. Più di un anno è ormai passato dall'inizio del conflitto sul confine tra Russia e Ucraina e se nessuna iniziativa ha fino ad oggi scalfito lo scontro militare, una ostinata operazione di pace in verità c'è stata e ha continuato a lavorare silenziosa, troppo silenziosa perché non ha trovato orecchie attente ad ascoltarla. Cinque carovane della pace dall'inizio del conflitto si sono mosse dall'Italia per portare aiuti, canali umanitari, voci solidali tra Leopoli ...

