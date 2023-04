In giro per le strade di Fondi, ma l’auto è sotto sequesto: denunciato (Di sabato 15 aprile 2023) Fondi – Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi hanno realizzato servizi straordinari di controllo del territorio per imprimere una forte azione di contrasto alle condotte criminali. Durante tali attività è stato controllato un giovane alla guida di un’autovettura, il quale era privo della patente di guida perché mai conseguita. Nei suoi confronti una sanzione di oltre 5.000 Euro e il sequestro della automobile. Un altro individuo è stato oggetto di controlli, all’esito dei quali è stato accertato che il veicolo da lui condotto, era gravato da un precedente provvedimento di sequestro perché circolava sprovvista di copertura assicurativa a cui aveva fatto seguito un decreto di confisca, stante il mancato pagamento della relativa sanzione. L’uomo è stato quindi denunciato per appropriazione indebita in quanto, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. dihanno realizzato servizi straordinari di controllo del territorio per imprimere una forte azione di contrasto alle condotte criminali. Durante tali attività è stato controllato un giovane alla guida di un’autovettura, il quale era privo della patente di guida perché mai conseguita. Nei suoi confronti una sanzione di oltre 5.000 Euro e il sequestro della automobile. Un altro individuo è stato oggetto di controlli, all’esito dei quali è stato accertato che il veicolo da lui condotto, era gravato da un precedente provvedimento di sequestro perché circolava sprovvista di copertura assicurativa a cui aveva fatto seguito un decreto di confisca, stante il mancato pagamento della relativa sanzione. L’uomo è stato quindiper appropriazione indebita in quanto, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Agenda settimanale ex (=fu) TERZO POLO *venerdì/sabato/domenica: giro d’Italia per dire (calendiani) quanto è masc… - EleonoraEvi : I Super-ricchi oggi super-inquinatori non possono continuare a volare in giro per l’Italia e l’UE come se non ci fo… - NicolaPorro : ?? Altra gaffe di #Biden e il video fa il giro del mondo (VIDEO) ?? #AllBlacks - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: In giro per le strade di Fondi, ma l’auto è sotto sequesto: denunciato - angelo_perfetti : In giro per le strade di Fondi, ma l’auto è sotto sequesto: denunciato -