In Giappone torna la paura, attentato a Kishida durante un comizio: scorta in azione, premier in salvo (Di sabato 15 aprile 2023) In Giappone torna la paura scatenata dall'allarme attentati. Il bagliore prima, e il boato dell'esplosione un istante dopo quando sono le 11.30 ora locale. E nel mentre il premier nipponico Fumio Kishida portato via a forza dalle guardie del corpo e messo tempestivamente in sicurezza. Tanto che per fortuna non ha riportato conseguenze: è illeso. E tutto nei pressi della prefettura di Wakayama, nell'ovest del Paese, dove il capo del governo si trovava (al porto di Saikazaki ndr) per dare sostegno al candidato del partito Liberal-democratico in occasione delle imminenti elezioni distrettuali. Giappone, esplosione al comizio di Kishida: premier in salvo Le forze dell'ordine si sono immediatamente lanciate sul presunto ...

Giappone, attentato a comizio di Kishida: incolume il premier, un fermo GIAPPONE A meno di un anno dall'attentato in cui è morto l'ex premier Shinzo Abe, torna la paura in Giappone. Durante un discorso all'aperto in programma stamane, l'attuale primo ministro Fumio Kishida è stato evacuato incolume dopo che un sospetto ha lanciato una granata fumogena. ... Giappone: esplosione ad un comizio del premier Kishida Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato costato la vita all'ex premier Shinzo Abe durante la campagna elettorale. L'attacco di oggi all'attuale primo ministro Fumio Kishida ha ... Giappone, esplosione al comizio di Kishida: il primo ministro si salva, arrestato l'attentatore Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe , avvenuto durante un comizio elettorale. Una dinamica che si è ripetuta nella città di Wakayama, nel sud ovest ... A meno di un anno dall'attentato in cui è morto l'ex premier Shinzo Abe,la paura in. Durante un discorso all'aperto in programma stamane, l'attuale primo ministro Fumio Kishida è stato evacuato incolume dopo che un sospetto ha lanciato una granata fumogena. ...la paura ina meno di un anno dall'attentato costato la vita all'ex premier Shinzo Abe durante la campagna elettorale. L'attacco di oggi all'attuale primo ministro Fumio Kishida ha ...la paura ina meno di un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe , avvenuto durante un comizio elettorale. Una dinamica che si è ripetuta nella città di Wakayama, nel sud ovest ... Torna la paura in Giappone RSI.ch Informazione Giappone, attentato a comizio di Kishida: incolume il premier, un fermo Le notizie di oggi: migliaia di persone in Iran e nel mondo arabo in piazza per l’al-Quds day; la polizia di Hong Kong ha arrestato due giovani per aver sparato con fucili ad acqua durante un fe ... Giappone, esplosione al comizio di Kishida: premier in salvo Il capo dell'esecutivo, Fumio Kishida, che si trovava nei pressi del porto di Saikazaki, è stato messo al sicuro. Arrestata una persona ... Le notizie di oggi: migliaia di persone in Iran e nel mondo arabo in piazza per l’al-Quds day; la polizia di Hong Kong ha arrestato due giovani per aver sparato con fucili ad acqua durante un fe ...Il capo dell'esecutivo, Fumio Kishida, che si trovava nei pressi del porto di Saikazaki, è stato messo al sicuro. Arrestata una persona ...