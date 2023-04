Imprevisto a Striscia la notizia | Michelle Hunziker e Gerry Scotti sorpresi in “flagrante”

Piccolosu Canale 5. Come di consueto la puntata di Pomeriggio Cinque è sempre preceduta dal promo di Barbara d'Urso in cui dà le anticipazioni sugli argomenti che affronterà. Eppure nella giornata ......insegnato che la vita è imprevedibile e bisogna essere pronti ad adattarsi a qualsiasi. ... Continua a destreggiarsi alla conduzione di programmi satirici comela Notizia e di quiz ......l'ex velina dila Notizia non perde occasione per allenarsi e condividere con i fan la sua passione. Peccato però che proprio durante un allenamento la Canalis sia incappata in un

Imprevisto a Pomeriggio 5, spuntano Michelle Hunziker e Gerry Scotti: la reazione di Barbara d'Urso (video) Today.it

Una svista tecnica ha mandato in onda nella diretta pomeridiana di Canale 5 i due conduttori di Striscia la Notizia ...Michelle Hunziker e Gerry Scotti fanno capolino dallo studio di Striscia durante il promo di Pomeriggio Cinque per un problema tecnico.