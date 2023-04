Imprese, dal ministero 20 milioni di euro per la produzione di microchip e semiconduttori (Di sabato 15 aprile 2023) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato 20 milioni di euro delle risorse Pnrr al cofinanziamento dei progetti delle Imprese italiane selezionate dal bando transnazionale “Key Digital Technologies Joint Undertaking” che sostiene la produzione e l’innovazione nel settore dei componenti elettronici e dei semiconduttori e la loro integrazione in sistemi intelligenti. Le Imprese commerciali, di trasporto, artigiane, agro-industriali, le attività industriali, le università e i centri di ricerca interessati dovranno aderire contestualmente a due bandi, uno europeo e uno nazionale, entro il 3 maggio 2023, inviando una proposta preliminare del progetto. I lavori che supereranno la selezione saranno ammessi alla fase ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) Ildellee del Made in Italy ha assegnato 20didelle risorse Pnrr al cofinanziamento dei progetti delleitaliane selezionate dal bando transnazionale “Key Digital Technologies Joint Undertaking” che sostiene lae l’innovazione nel settore dei componenti elettronici e deie la loro integrazione in sistemi intelligenti. Lecommerciali, di trasporto, artigiane, agro-industriali, le attività industriali, le università e i centri di ricerca interessati dovranno aderire contestualmente a due bandi, unopeo e uno nazionale, entro il 3 maggio 2023, inviando una proposta preliminare del progetto. I lavori che supereranno la selezione saranno ammessi alla fase ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CH_PRESS_ : Curic Bassi Sagl – la scelta giusta per una pavimentazione d’eccellenza dal 1997 - ArsCommunicati3 : RT @ElettronicaMer2: Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy altri 20 milioni per la produzione di componenti elettronici e semicon… - ArsSpadoni : RT @ElettronicaMer2: Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy altri 20 milioni per la produzione di componenti elettronici e semicon… - AntonellaLevita : RT @CivicraziaItaly: La crisi pandemica scaturita dal Covid ha avuto conseguenze economiche significative su lavoratori e imprese. Le nostr… - Fiorellissimo : @Cesco_Cele @GiuseppeConteIT Neanche le imprese italiane compreso le partecipate sono in grado di rendicontare così… -