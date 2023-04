‘Impegno per San Salvatore’, Romano tra continuità e rinnovamento: la lista (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer continuare lungo la strada della crescita e dello sviluppo di San Salvatore Telesino. L’uscente Sindaco Fabio Romano si ripropone alla guida della cittadina sannita schierando una formazione che incarna i principi della continuità e del rinnovamento, ben mixando esperienza e gioventù. L’obiettivo è quello di proseguire in un percorso virtuoso che sta portando alla qualificazione del paese, rinnovato nell’urbanistica e nella viabilità, reso più sicuro grazie ad un valido sistema di videosorveglianza, sempre più rispondente alle esigenze del mondo dell’Istruzione attraverso la globale riqualificazione del patrimonio scolastico – tra opere già portate a termine e altre già finanziate. Venerdì mattina il deposito della lista con i nomi degli aspiranti consiglieri e quello del simbolo di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer continuare lungo la strada della crescita e dello sviluppo di San Salvatore Telesino. L’uscente Sindaco Fabiosi ripropone alla guida della cittadina sannita schierando una formazione che incarna i principi dellae del, ben mixando esperienza e gioventù. L’obiettivo è quello di proseguire in un percorso virtuoso che sta portando alla qualificazione del paese, rinnovato nell’urbanistica e nella viabilità, reso più sicuro grazie ad un valido sistema di videosorveglianza, sempre più rispondente alle esigenze del mondo dell’Istruzione attraverso la globale riqualificazione del patrimonio scolastico – tra opere già portate a termine e altre già finanziate. Venerdì mattina il deposito dellacon i nomi degli aspiranti consiglieri e quello del simbolo di ...

