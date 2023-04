Impatto fatale in moto | Martina perde la vita a soli 19 anni

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 aprile 2023)inmuore giovanissima – Una ragazza originaria di Perugia ha perso lanella serata di ieri, venerdì 14 aprile 2023, in seguito ad un violento incidente stradale. La notizia è stata riportata dai media friulani, che raccontano che la giovane era in sella ad unaquando si è scontrata con un’auto che aveva alla guida un giovane. L’mortale si è verificato poco dopo le 22 a Verzegnis, piccolo comune in provincia di Udine, dove la vittima risiedeva da tempo. Leggi anche: Julia Ituma, tutti i misteri dietro la morte: con chi era al telefono Leggi anche: Lei 83 e lui 37, dopo duedi matrimonio festeggiano così il loro amorein ...