(Di sabato 15 aprile 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Sull’ipotesi che venga costituito in ogni Regione italiana un Cpr “non siamo d’accordo e quindi ci contrapponiamo a questa scelta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine di un’iniziativa elettorale a Campi Bisenzio. “Abbiamo sempre chiesto una maggiore attenzione verso un’accoglienza diffusa, tutto quello che sta facendo il governo sulle politiche migratorie porta a rimettere in pista i famosiche erano stati già in più parti criticati e censurati dalla Corte costituzionale”, ha aggiunto. “Noi crediamo nell’accoglienza diffusa che coinvolge i sindaci e le comunità locali, che assicura servizi d’inclusione sociale reale delle persone che arrivano in Italia. Non crediamo che servano altri luoghi di detenzione dove, per altro, vi sono stati anche episodi ...

Immigrazione, Schlein "No a ripristino dei decreti sicurezza"

