Immigrazione, Meloni “Obiettivo è eliminazione protezione speciale” (Di sabato 15 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Io ho come Obiettivo l'eliminazione della protezione spaciale, perchè è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa e io credo che l'Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento. C'era una proposta sul quale lavorava la maggioranza nel suo complesso e io confido che quell sia quella che viene approvata, perchè non è un tema sul quale ci sono in realtà divergenze. E' una materia complessa e quindi è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti, ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi” dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa odierno durante la sua visita in Etiopia, riferendosi alla protezione speciale decisa dal governo sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Io ho comel'dellaspaciale, perchè è unaulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa e io credo che l'Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento. C'era una proposta sul quale lavorava la maggioranza nel suo complesso e io confido che quell sia quella che viene approvata, perchè non è un tema sul quale ci sono in realtà divergenze. E' una materia complessa e quindi è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti, ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi” dice il presidente del Consiglio Giorgianel punto stampa odierno durante la sua visita in Etiopia, riferendosi alladecisa dal governo sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : In TV fanno la faccia cattiva, la chiamano emergenza, la raccontano come un’invasione. Poi nel #DEF, dove contano i… - Giorgiolaporta : La #Meloni ha vinto le elezioni sull’#immigrazione ma gli sbarchi sono triplicati. La #destra non mantiene le prome… - lauraboldrini : La destra di porti chiusi e blocco navale grida all’allarme #immigrazione e istituisce quello #statodiemergenza che… - ZerounoTv : Immigrazione, Meloni “Obiettivo è eliminazione protezione speciale” - Italpress : Immigrazione, Meloni “Obiettivo è eliminazione protezione speciale” -