Immatricolazioni di auto in crescita in Irpinia | i dati del primo trimestre del 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Si chiude con un incremento di quasi il 10 per cento il mercato dellein. Neldel, sono state immatricolate 1.234 unità, 111 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un trend inche tende ad avvicinarsi ai valori pre Covid del 2019, quando leimmatricolate furono nello stesso periodo 1.532. Isono stati pubblicati dall’Osservatorio Economico dimobilismoirpino.it. In base alla popolazione residente, la provincia di Avellino si conferma al terzo posto in Campania per numero di: 11,2 vetture su dieci mila abitanti. Nelpreso in considerazione, sono state ...

Ledei veicoli elettrici hanno ottenuto una quota del 4,4% sul totale sempre a marzo 2023, frutto anche l'accumulo dei mezzi non consegnati nei mesi precedenti a causa delle ...Lead alimentazione alternativa rappresentano il 51,3% dellenel solo mese di marzo e mostrano un incremento del 238,5%, mentre nel complesso, il loro aumento è stato del 14,7%, ...Nei primi tre mesi del 2023 anche in Italia ledel Model 3 sono state meno della ... Che non ha certo bisogno di particolare spinte commerciali in una fase in cui è l'più venduta ...

Dopo il pesante calo (- 35%) di gennaio, prosegue anche a marzo la ripresa del mercato cinese per quanto riguarda le vendite di nuovi veicoli, che era già tornato in positivo a febbraio. Con 2.451.000 ...