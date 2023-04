Iliad e la tariffa per la Fibra ottica: la grande promo di primavera (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Iliad rilancia la sua proposta commerciale e non si concentra soltanto sul campo della telefonia mobile. Il provider francese, in questo mese di aprile, dopo aver riportato in auge la sua migliore promozione, ovvero la Giga 150, prevede interessanti iniziative anche per tutti coloro che desiderano scegliere la telefonia fissa ed in particolare la Fibra ottica. Iliad, la migliore occasione Fibra ottica per la primavera Già da un anno, oramai, il gestore transalpino mette sul piatto una proposta per la telefonia fissa che coniuga la massima convenienza in termini di consumi con i prezzi più bassi del mercato. La promozione da non perdere sotto questo punto di vista resta la Iliad Box. I clienti che vanno ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroidrilancia la sua proposta commerciale e non si concentra soltanto sul campo della telefonia mobile. Il provider francese, in questo mese di aprile, dopo aver riportato in auge la sua migliorezione, ovvero la Giga 150, prevede interessanti iniziative anche per tutti coloro che desiderano scegliere la telefonia fissa ed in particolare la, la migliore occasioneper laGià da un anno, oramai, il gestore transalpino mette sul piatto una proposta per la telefonia fissa che coniuga la massima convenienza in termini di consumi con i prezzi più bassi del mercato. Lazione da non perdere sotto questo punto di vista resta laBox. I clienti che vanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Iliad e la tariffa per la Fibra ottica: la grande promo di primavera - - tecnoandroidit : Iliad, tariffa speciale con 150 Giga: il 5G è a costo zero - - tecnoandroidit : Iliad, una duplice tariffa con Fibra e 150 Giga a meno di 30 euro - - tecnoandroidit : Iliad, altra tariffa extra con Giga no limits: questi i costi - - Alfredo_easy : @NanaJust4ME Io da qualche anno ho Iliad e non mi trovo male. Ho lasciato Vodafone dopo che mi hanno fatto 2 aument… -