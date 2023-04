Il Verona rallenta il Napoli | 0-0 al Maradona

Leggi su agi

(Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Unspento, inizialmente pieno di riserve e scosso solamente nel finale dai titolarissimi, non riesce ad andare oltre un pareggio contro unattento e compatto. Alfinisce 0-0 un match non particolarmente ricco di emozioni, con una traversa colpita da Osimhen nel finale ma con la più clamorosa occasione sprecata dagli ospiti con Ngonge in pieno recupero. La squadra di Spalletti sale a 75 punti in classifica a +14 sulla Lazio, mentre gli uomini di Zaffaroni accorciano a -3 sulla zona salvezza. Succede pochissimo in un primo tempo non giocato bene dai partenopei, che comunque al 20' troverebbero il vantaggio se non fosse per un fuorigioco segnalato ai danni di Olivera, reo di aver disturbato Gaich (autore del possibile autogol) sul tiro sbilenco di Politano. La prima vera chance del match, così, la creano gli ...