Il Trono di Spade | cosa dobbiamo aspettarci da Il cavaliere dei sette regni

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo l'annuncio di HBO Max (prossimamente solo Max), facciamo il punto sudal nuovo spin-off deldi, ordinato direttamente a serie senza passare dal pilot, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, ovvero Ildei. Tra i tanti annunci che hanno colorato l'offerta di HBO Max, che diventerà solamente Max tra qualche mese, c'è stato quello di un'altra serie prequel deldi, Ildei, e nuovamente da un libro di George R. R. Martin da cui la saga tanto amata è tratta. In attesa della seconda stagione di House of the Dragon, di cui sono da poco iniziate le riprese, e di nuove informazioni sull'unico altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wolfiestarks : semi delusione uovo di pasqua del trono di spade… ?? - Stella738820162 : @marcopalears Il Trono di spade…. Tutti gli uomini devono morire … - TheOnlyOneYello : @DanielaDashana Non saprei, mai visto il Trono di Spade, non è proprio il mio genere. - DanielaDashana : @TheOnlyOneYello Pedro già dal Trono di spade aveva il suo bel successo con le donne - mpappada : @Massimi67339505 Speriamo cada il trono di spade -

Tra i tanti annunci che hanno colorato l'offerta di HBO Max, che diventerà solamente Max tra qualche mese, c'è stato quello di un'altra serie prequel deldi, Il cavaliere dei sette regni , e nuovamente da un libro di George R. R. Martin da cui la saga tanto amata è tratta. In attesa della seconda stagione di House of the Dragon , di cui ...Sposata con Owen (il Nikolaj Coster - Waldau de Ildi) Hannah ha un vero problema: ha difficoltà a stringere un rapporto con Bailey ( Angourie Rice ), la figlia adolescente di Owen che ...In molti non sapranno, inoltre, che il batterista Will Champion è comparso in un cameo nella terza stagione de Ildi, dove ha vestito i panni di un percussionista. I concerti Dopo oltre ...

Il Trono di Spade: in arrivo la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight Movieplayer

Dopo l'annuncio di HBO Max (prossimamente solo Max), facciamo il punto su cosa aspettarci dal nuovo spin-off del Trono di Spade, ordinato direttamente a serie senza passare dal pilot, A Knight of the ...Nel frattempo su MAX sono anche in arrivo tutte le stagioni complete de Il Trono di Spade che sbarcano sul servizio streaming lo stesso giorno della sua inaugurazione ovvero il 23 maggio 2023. Per ...