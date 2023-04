Il Torino pronto a tagliare un ex Milan (Di sabato 15 aprile 2023) Il futuro di Ricardo Rodriguez è in bilico: l'ingaggio del difensore svizzero ex Milan (1,8 milioni di euro netti a stagione) è... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Il futuro di Ricardo Rodriguez è in bilico: l'ingaggio del difensore svizzero ex(1,8 milioni di euro netti a stagione) è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Torino pronto a tagliare un ex Milan: Il futuro di Ricardo Rodriguez è in bilico: l'ingaggio del difensore svizz… - TuttoSalerno : Sousa: 'Rinnovo? Sono pronto! Sarà molto difficile battere il Torino' - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Llorente, reduce dall'ottima prestazione contro il #Torino e dalla panchina con il #Feyenoord, è pronto per la gara… - Emanuele_8G : @PinoVaccaro77 @IlarioDiGiovamb E pronto per la sua amata Juventus come to Torino zaniolone nostro ?? - YITHEMES : Buongiorno Torino! Il nostro booth è pronto e vi attendiamo con trepidazione al #WCTRN per questa magnifica esperie… -