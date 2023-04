«Il territorio è sempre legato a una cultura, e la cultura è anche culinaria» (Di sabato 15 aprile 2023) Per comprendere il lavoro sui social di Cristina Puleo e Andrea Razeto basta seguire le bricioline lasciate sul web dal loro naming: Borghingordi. Food & Travel, come recita la loro bio di Instagram. Un nome penetrante, che resta nella testa e strappa un sorriso, ma che soprattutto identifica subito il progetto senza troppi giri di parole. Questo è un particolare per comprendere la storia e l’evoluzione del lavoro portato avanti dal duo romano. LEGGI anche > Viaggiare sì, ma con gusto: la storia dei Borghingordi Intervista ai Borghingordi: il segreto del naming Nascono come Borghiadvisor e diventano, durante il loro percorso, Borghingordi. «Eravamo una pagina che parlava soltanto di borghi, la guida per eccellenza; poi abbiamo iniziato a scoprire tutta la parte food legata al territorio – ci raccontano -, pertanto il nostro nome non era più ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 15 aprile 2023) Per comprendere il lavoro sui social di Cristina Puleo e Andrea Razeto basta seguire le bricioline lasciate sul web dal loro naming: Borghingordi. Food & Travel, come recita la loro bio di Instagram. Un nome penetrante, che resta nella testa e strappa un sorriso, ma che soprattutto identifica subito il progetto senza troppi giri di parole. Questo è un particolare per comprendere la storia e l’evoluzione del lavoro portato avanti dal duo romano. LEGGI> Viaggiare sì, ma con gusto: la storia dei Borghingordi Intervista ai Borghingordi: il segreto del naming Nascono come Borghiadvisor e diventano, durante il loro percorso, Borghingordi. «Eravamo una pagina che parlava soltanto di borghi, la guida per eccellenza; poi abbiamo iniziato a scoprire tutta la parte food legata al– ci raccontano -, pertanto il nostro nome non era più ...

