Il sondaggio, italiani scettici sull’esito del Pnrr. Per il 49% non rilancerà il Paese (Di sabato 15 aprile 2023) Solo il 3% ritiene che sarà realizzato almeno il 90% dei progetti. Prioritaria la sanità. Il 44% conosce il piano solo in parte, mentre il 28% ne ha solo sentito parlare e il 16% lo ignora del tutto Leggi su corriere (Di sabato 15 aprile 2023) Solo il 3% ritiene che sarà realizzato almeno il 90% dei progetti. Prioritaria la sanità. Il 44% conosce il piano solo in parte, mentre il 28% ne ha solo sentito parlare e il 16% lo ignora del tutto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA SWG ha condotto un sondaggio fra gli italiani a fine marzo su alcune delle teorie 'complottiste' più con… - you_trend : Gli italiani sono contrari alla macellazione degli #agnelli per #Pasqua. Secondo un nostro sondaggio, solo uno su t… - GiorgiaTarocch1 : RT @Corriere: Il sondaggio, italiani scettici sull’esito del Pnrr. Per il 49% non rilancerà il Paese - Bianca34874951 : RT @Corriere: Il sondaggio, italiani scettici sull’esito del Pnrr. Per il 49% non rilancerà il Paese - cigna69 : RT @Corriere: Il sondaggio, italiani scettici sull’esito del Pnrr. Per il 49% non rilancerà il Paese -