Il solito Haaland e la perla di Stones | guarda City - Leicester

(Di sabato 15 aprile 2023) il Manchesterdi Pep Guardiola, in forma smagliante, ha realizzato tre gol in 25'. Subito in reteal 5', poi doppietta del, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mikypintu1 : RT @romanzotweet: “Non gioca con la squadra” cit. E menomale! Tante sponde, altrettanti movimenti a creare spazi, un assist al bacio per… - Baciccio_99 : Tutti a credere che il #City di #Haaland e #Guardiola vinceranno in ciabatte questa #ChampionsLeague , ma io già im… - GigiPotacqui : RT @romanzotweet: “Non gioca con la squadra” cit. E menomale! Tante sponde, altrettanti movimenti a creare spazi, un assist al bacio per… - stea206 : RT @romanzotweet: “Non gioca con la squadra” cit. E menomale! Tante sponde, altrettanti movimenti a creare spazi, un assist al bacio per… - Fprime86 : RT @tuttosport: L'INTER ESPUGNA IL DA LUZ: TERMINA 2-0 Una grande Inter vince 2-0 in Portogallo e vede la semifinale di Champions League ??… -

il Manchester City di Pep Guardiola, in forma smagliante, ha realizzato tre gol in 25'. Subito in rete Stones al 5', poi doppietta del, ...È mancata un po' di presenza in area "Non abbiamo. Siamo quelli che siamo, facciamo sempre ... In Europa diaggredite subito alti. "Lo abbiamo fatto oggi. Tutti si aspettavano magari un ...Il Chelsea ha bruciato un paio di situazioni felici con Felix e ha trovato ilgrandioso ... E il futuro prevede uno a scelta tra Bellingham, Osimhen,e Mbappé, basta chiudere gli occhi e ...

Manchester City-Leicester 3-1, il ciclone Haaland si abbatte ancora ... Footballnews24.it

Manchester City-Leicester 3-1, vittoria ancora una volta targata Haaland per gli uomini di Guardiola, che tengono aperta la Premier League ...Le formazioni ufficiali dell'incontro valido per il 31°turno di Premier League tra Manchester City e Leicester ...