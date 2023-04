Il sabato del villaggio in versione aggiornata e corretta (Di sabato 15 aprile 2023) Fu così che, sul finire del secondo millennio, la giovane del contado cominciò a aumentare la frequenza delle sue puntate nel villaggio e anche nella città in ore serotine, per giunta da sola o con il ragazzo. In più senza essere accompagnata dal familiare d’obbligo, come prescritto dalle tradizioni locali. Quel “ragazzo”, va confermato, dall’inizio del secolo è diventato “compagno”. Il termine che ha scalzato da una postazione che sembrava consolidata anche fidanzato, marito e altri nomi equivalenti, a partire da occidente. In breve si è espanso a macchia di leopardo quasi ovunque, seppure con diversa velocità. Perde così di attualità la canzone di Domenico Modugno “Io mammet’ e tu”, soppiantata da narrazioni in musica, a volte accompagnate da rappresentazioni più che esplicite dell’amore giovanile e non, in linea con i tempi. Il riavvolgimento rapido del nastro ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) Fu così che, sul finire del secondo millennio, la giovane del contado cominciò a aumentare la frequenza delle sue puntate nele anche nella città in ore serotine, per giunta da sola o con il ragazzo. In più senza essere accompagnata dal familiare d’obbligo, come prescritto dalle tradizioni locali. Quel “ragazzo”, va confermato, dall’inizio del secolo è diventato “compagno”. Il termine che ha scalzato da una postazione che sembrava consolidata anche fidanzato, marito e altri nomi equivalenti, a partire da occidente. In breve si è espanso a macchia di leopardo quasi ovunque, seppure con diversa velocità. Perde così di attualità la canzone di Domenico Modugno “Io mammet’ e tu”, soppiantata da narrazioni in musica, a volte accompagnate da rappresentazioni più che esplicite dell’amore giovanile e non, in linea con i tempi. Il riavvolgimento rapido del nastro ...

