Il ritorno di Trump fa sognare la lobby delle armi: «Fucili e corsi di addestramento per gli insegnanti: così metterò fine alle stragi nelle scuole» (Di sabato 15 aprile 2023) A undici giorni dalla sua formale incriminazione da parte del tribunale di Manhattan con le accuse di corruzione e cospirazione nel caso Stormy Daniels, Donald Trump torna al centro della scena politica Usa con la performance a lui più congeniale: il comizio davanti a folle osannanti. Lo fa dal palco della convention della NRA, la potentissima lobby americana delle armi, cui riconsegna tutte le parole che l'assemblea vuole sentire. «Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi», promette alla platea riunita a Indianapolis, evocando la sua corsa tra i Repubblicani per le presidenziali Usa del 2024. «Sono anni che combatto contro i poteri corrotti e le forze comuniste che vogliono distruggere l'America, interferire nelle elezioni attraverso il Dipartimento ...

