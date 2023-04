Il reattore nucleare più grande d’Europa inizierà a produrre energia domenica (Di sabato 15 aprile 2023) Il reattore nucleare finlandese di Olkiluoto 3 (OL3), il più grande d’Europa, dopo un lungo ritardo, inizierà a funzionare regolarmente domenica, ha dichiarato sabato il suo gestore, aumentando la sicurezza energetica in una regione in cui la Russia ha tagliato le forniture di gas e di energia. L’energia nucleare rimane controversa in Europa, soprattutto a Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 aprile 2023) Ilfinlandese di Olkiluoto 3 (OL3), il più, dopo un lungo ritardo,a funzionare regolarmente, ha dichiarato sabato il suo gestore, aumentando la sicurezza energetica in una regione in cui la Russia ha tagliato le forniture di gas e di. L’rimane controversa in Europa, soprattutto a

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mickycaruso : RT @Gianni78605577: La Germania a mezzanotte spegne l'ultimo reattore nucleare in servizio. Mentre in Italia abbiamo dei beoti, (per non di… - periodicodaily : Il reattore nucleare più grande d’Europa inizierà a produrre energia domenica - iggyHT : RT @Gianni78605577: La Germania a mezzanotte spegne l'ultimo reattore nucleare in servizio. Mentre in Italia abbiamo dei beoti, (per non di… - c_lupo : RT @Gianni78605577: La Germania a mezzanotte spegne l'ultimo reattore nucleare in servizio. Mentre in Italia abbiamo dei beoti, (per non di… - gjscco : RT @Gianni78605577: La Germania a mezzanotte spegne l'ultimo reattore nucleare in servizio. Mentre in Italia abbiamo dei beoti, (per non di… -