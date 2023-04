Il rapporto Uomo-Natura in relazione alle Stagioni: i dati di uno studio (Di sabato 15 aprile 2023) Si può ritrovare la propria pace interiore grazie agli elementi Naturali e alle diverse sfumature delle Stagioni Quando le emozioni negative prendono il sopravvento, ci si rifugia nelle meraviglie che la Natura offre nel corso dell’anno per staccare dalla routine metropolitana e ritrovare la serenità perduta. Complice l’arrivo della stagione primaverile, sempre più italiani (71%) scelgono di riscoprire le diverse sfumature paesaggistiche che la stagione offre in Natura per rigenerarsi e ritrovare benessere non solo fisico ma anche psicologico. Se l’ambiente (58%) e l’alternarsi delle Stagioni (62%) influiscono maggiormente sul cambiamento di umore, gli italiani ricercano ispirazione e sensazioni positive nella Natura attraverso odori, gusti, colori, forme e atmosfere ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 aprile 2023) Si può ritrovare la propria pace interiore grazie agli elementili ediverse sfumature delleQuando le emozioni negative prendono il sopravvento, ci si rifugia nelle meraviglie che laoffre nel corso dell’anno per staccare dalla routine metropolitana e ritrovare la serenità perduta. Complice l’arrivo della stagione primaverile, sempre più italiani (71%) scelgono di riscoprire le diverse sfumature paesaggistiche che la stagione offre inper rigenerarsi e ritrovare benessere non solo fisico ma anche psicologico. Se l’ambiente (58%) e l’alternarsi delle(62%) influiscono maggiormente sul cambiamento di umore, gli italiani ricercano ispirazione e sensazioni positive nellaattraverso odori, gusti, colori, forme e atmosfere ...

