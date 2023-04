Il primo esemplare di robot: l’Automa Cavaliere di Leonardo Da Vinci (Di sabato 15 aprile 2023) Opere conosciute in tutto il mondo, studi innovativi, invenzioni che hanno aperto la strada a molte delle macchine future. Leonardo da Vinci è stato sicuramente uno dei maggiori geni che la storia ci abbia mai consegnato. Uno dei progetti più impressionanti dell’artista, è senza dubbio il cosiddetto “automa Cavaliere“, una sorta di robot–automa progettato nel 1495. l’Automa Cavaliere di Leonardo Da Vinci Sulla base delle proporzioni dell’Uomo Vitruviano, Leonardo Da Vinci progettò più di 500 anni fa, quello che oggi possiamo definire il primo esemplare di “robot”. I dettagli del robot sono stati disegnati sul Codice Atlantico, e su diversi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Opere conosciute in tutto il mondo, studi innovativi, invenzioni che hanno aperto la strada a molte delle macchine future.daè stato sicuramente uno dei maggiori geni che la storia ci abbia mai consegnato. Uno dei progetti più impressionanti dell’artista, è senza dubbio il cosiddetto “automa“, una sorta di–automa progettato nel 1495.diDaSulla base delle proporzioni dell’Uomo Vitruviano,Daprogettò più di 500 anni fa, quello che oggi possiamo definire ildi “”. I dettagli delsono stati disegnati sul Codice Atlantico, e su diversi ...

