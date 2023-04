Il presidente del Brasile Lula: «Gli Usa devono smettere di incoraggiare la guerra in Ucraina» (Di sabato 15 aprile 2023) Gli Stati Uniti devono smettere «di incoraggiare la guerra in Ucraina». E devono invece «iniziare a parlare di pace». Parola del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva in visita di Stato a Pechino. «Gli Stati Uniti devono smettere di incoraggiare la guerra e iniziare a parlare di pace, l’Unione europea deve iniziare a parlare di pace», ha detto Lula ai giornalisti prima di partire per gli Emirati Arabi Uniti. Ieri, nel bilaterale avuto nella Grande sala del popolo, Lula e il presidente cinese Xi Jinping «hanno convenuto che il dialogo e il negoziato sono l’unica via d’uscita praticabile per risolvere la ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Gli Stati Uniti«dilain». Einvece «iniziare a parlare di pace». Parola deldelLuiz Inacioda Silva in visita di Stato a Pechino. «Gli Stati Unitidilae iniziare a parlare di pace, l’Unione europea deve iniziare a parlare di pace», ha dettoai giornalisti prima di partire per gli Emirati Arabi Uniti. Ieri, nel bilaterale avuto nella Grande sala del popolo,e ilcinese Xi Jinping «hanno convenuto che il dialogo e il negoziato sono l’unica via d’uscita praticabile per risolvere la ...

