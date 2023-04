Il perenne stato di inadeguatezza del Governo nel gestire l’immigrazione (Di sabato 15 aprile 2023) Emergenza. Dal latino e-mergere, qualcosa che viene a galla, che spunta in superficie. Etichetta tristemente appropriata alla questione dell’immigrazione, c’è da ammetterlo. Nonostante la complessità intrinseca di un così ampio e millenario fenomeno umano, è ormai assodato come, almeno in Italia, il termine evochi inconsciamente l’immagine di un barcone alla deriva, di notte, in una zona imprecisata del Mediterraneo, stracolmo di persone dalla pelle scura, in procinto di naufragare o, spesso, già naufragato. Dissolvenza, buio, stacco. Nella scena successiva, uno, due, dieci, cinquanta corpi inermi, freddi e gonfi vengono a galla. Spuntano sulla superficie. Emergono. Sì, tra immigrazione ed emergenza c’è sicuramente una macabra connessione. La quale tuttavia rimane prettamente etimologica e, se vogliamo, narrativa, escludendo ogni possibile associazione sostanziale tra ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 aprile 2023) Emergenza. Dal latino e-mergere, qualcosa che viene a galla, che spunta in superficie. Etichetta tristemente appropriata alla questione del, c’è da ammetterlo. Nonostante la complessità intrinseca di un così ampio e millenario fenomeno umano, è ormai assodato come, almeno in Italia, il termine evochi inconsciamente l’immagine di un barcone alla deriva, di notte, in una zona imprecisata del Mediterraneo, stracolmo di persone dalla pelle scura, in procinto di naufragare o, spesso, già naufragato. Dissolvenza, buio, stacco. Nella scena successiva, uno, due, dieci, cinquanta corpi inermi, freddi e gonfi vengono a galla. Spuntano sulla superficie. Emergono. Sì, tra immigrazione ed emergenza c’è sicuramente una macabra connessione. La quale tuttavia rimane prettamente etimologica e, se vogliamo, narrativa, escludendo ogni possibile associazione sostanziale tra ...

