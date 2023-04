Il perenne precariato degli assistenti educatori | “Se l’alunno è assente non veniamo pagati”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. L’incertezza è nel loro DNA, giorno dopo giorno, un mese dopo l’altro. Perché se lo studente che assistono si ammala o non si presenta a scuola, la giornata di lavoro è perduta, non pagata. Succede agliscolastici, figura professionale dal ruolo delicatissimo, garanti di diritti sanciti dalla Costituzione, la scolarizzazione e l’inclusione di soggetti fragili, impegnati con alunni disabili di elementari, medie e superiori. Con un profilo che resta ibrido, lavorano nelle scuole pubbliche ma non sono alle dipendenze dello Stato. Sono di solito assunti (anche a tempo indeterminato) da cooperative sociali che operano in appalto per il Comune di residenzastudenti a loro affidati. A Bergamo e nel resto della provincia per il comparto sono attivi oltre 1.500 lavoratori. Alla loro particolare condizione la ...