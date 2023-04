(Di sabato 15 aprile 2023) AGI - "Parliamo tanto di cybersecurity, di data leaking, di esfiltrazione di dati riservati ma sembriamo dimenticarci che non sono mai leche fanno le porcherie, sono gli esseri umani: nel momento in cui, in un modo o nell'altro, qualcuno ha accesso a un certo tipo di informazioni, se è animato da cattive intenzioni troverà il modo di diffonderle. Magari dal salotto di casa o mentre traffica tra i fornelli". Umberto Rapetto, generale della Guardia di finanza in congedo, per 11 anni comandante del Gat, il Nucleo speciale frodi telematiche, e precursore di un certo tipo di indagini al punto da guadagnarsi l'appellativo di "sceriffo del web", commenta con l'AGI l'affaire Jack Teixeira, il 21enne aviatore arrestato e sospettato di essere la talpa dei, colui che ha diffuso online informazioni top secret riguardanti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... espressonline : - L’arresto del responsabile dei Pentagon leaks - Meloni che vola in Etiopia, Lula in Cina - I colloqui di pace in… - captblicero : Non è un whisleblower alla Chelsea Manning o Edward Snowden, insomma. Molto semplicemente, Teixera voleva fare il… - sulsitodisimone : Il Pentagon leaks è colpa degli uomini, mai delle macchine - Agenzia_Italia : Il generale Umberto Rapetto, esperto di cybersicurezza, all'AGI spiega quali falle nell'intelligence Usa possono av… - giornalorg : -

Ci sono state molte speculazioni, ma ora gli eventi si susseguono rapidamente. Nel caso della fuga di notizie dal Pentagono stato arrestato un membro dell'esercito americano di 21 anni. Ma non tutte ...Rischia 15 anni la talpa deiPolish Prime Minister Mateusz Morawiecki said Warsaw, even after reports ofof secretdocuments, could trust the US intelligence community. He also noted that the situation with the ...

Perché i 'Pentagon Leaks' non c'entrano nulla con WikiLeaks, Snowden e Manning Valigia Blu

Il generale Umberto Rapetto, esperto di cybersicurezza, all'AGI spiega quali falle nell'intelligence Usa possono aver consentito a Jack Teixeira di diffondere documenti classificati dell'intelligence ...Ci sono state molte speculazioni, ma ora gli eventi si susseguono rapidamente. Nel caso della fuga di notizie dal Pentagono è stato arrestato un membro dell'esercito americano di 21 anni. Ma non tutte ...