Il patrimonio dell’Umanità da difendere è italiano (Di sabato 15 aprile 2023) Dal Parmigiano Reggiano alla Pizza, passando per il Tiramisù e la piadina, i prodotti Igp italiani più famosi sono sempre più soggetti a contraffazioni. C'è anche chi nega siano stati inventati in Italia. L’ultima arriva dalla Cina: una frittella di scalogno servita in una pasta piegata a portafoglio è chiamata «Piadina romagnola». A Rimini sono pronti a fare guerra, anche perché la «piada» è un marchio Igp. Contare che l’Europa la difenda è una chimera, l’avvocato Paolo Magnani è comunque già al lavoro per la causa internazionale. Niente di più probabile che il professor Alberto Grandi, storico dell’alimentazione all’Università di Parma, trovi però plausibile la pista cinese. Nel suo saggio Denominazioni d’origine inventate, uscito cinque anni fa, ha smontato molte certezze sulle nostre ricette. Si è rifatto vivo con un l’intervista al quotidiano Financial Times sostenendo che il ... Leggi su panorama (Di sabato 15 aprile 2023) Dal Parmigiano Reggiano alla Pizza, passando per il Tiramisù e la piadina, i prodotti Igp italiani più famosi sono sempre più soggetti a contraffazioni. C'è anche chi nega siano stati inventati in Italia. L’ultima arriva dalla Cina: una frittella di scalogno servita in una pasta piegata a portafoglio è chiamata «Piadina romagnola». A Rimini sono pronti a fare guerra, anche perché la «piada» è un marchio Igp. Contare che l’Europa la difenda è una chimera, l’avvocato Paolo Magnani è comunque già al lavoro per la causa internazionale. Niente di più probabile che il professor Alberto Grandi, storico dell’alimentazione all’Università di Parma, trovi però plausibile la pista cinese. Nel suo saggio Denominazioni d’origine inventate, uscito cinque anni fa, ha smontato molte certezze sulle nostre ricette. Si è rifatto vivo con un l’intervista al quotidiano Financial Times sostenendo che il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuela34537619 : RT @paolaromano60: #PíldorasdeItaliano. Canelli é il 'santuario' del vino, riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Canelli e… - chittarid : RT @chittarid: Buongiorno ed una serena Pasqua a tutti da Matera, patrimonio mondiale Dell Umanità - Virgini69455679 : RT @Mariagenn59: Ragusa e' chiamata la 'città dei ponti' per la presenza di tre strutture molto pittoresche e di valore storico.I capolavor… - auds052557 : RT @Mariagenn59: Ragusa e' chiamata la 'città dei ponti' per la presenza di tre strutture molto pittoresche e di valore storico.I capolavor… - alaska_as : pacca di dua lipa patrimonio dell'umanità buonanotte -

Il patrimonio dell'Umanità da difendere è italiano I tagli alla produzione di circa 1,16 milioni di barili al giorno hanno suscitato l'ira e la disapprovazione degli Stati Uniti, allarmati dalle scelte sempre meno condivise da parte dell'alleato ... LAOS. Operativa al cento per cento l'Alta Velocità con la Cina Il treno ad alta velocità si ferma a Luang Prabang, una popolare destinazione turistica e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, che potrebbe presto vedere un forte incremento di turisti cinesi. Unico ... Eccellenze Italiane. Silvio Vigliaturo, il Piemonte lo celebra con una grande rassegna del vetro e del colore ... alla stregua del grande patrimonio artistico degli antichi ... Non esiste critico dell'arte del vetro al mondo che non sia venuto a ... Ma di lui Carlo Cerrato ricorda il senso di umanità profonda che ... I tagli alla produzione di circa 1,16 milioni di barili al giorno hanno suscitato l'ira e la disapprovazione degli Stati Uniti, allarmati dalle scelte sempre meno condivise da parte'alleato ...Il treno ad alta velocità si ferma a Luang Prabang, una popolare destinazione turistica e'UNESCO, che potrebbe presto vedere un forte incremento di turisti cinesi. Unico ...... alla stregua del grandeartistico degli antichi ... Non esiste critico'arte del vetro al mondo che non sia venuto a ... Ma di lui Carlo Cerrato ricorda il senso diprofonda che ... Cucina italiana presto patrimonio dell’umanità Confcommercio on-line