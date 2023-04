Il Patriarca cambia la prospettiva nella fiction di Canale5 e segna un boom negli ascolti

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilha rapito il pubblico di. Dopo tanti tentativi, ed orrori, finalmente laMediaset sembra pronta per la sua rinascita sia seguendo un filone più ‘femminile’ come con Luce dei Tuoi Occhi, sia quello più ‘maschile’ con Claudio Amendola. Taoduemusica e il volto del suo protagonista, addio ai buoni che vincono sempre e anche ai cattivi alla ricerca di redenzione, adesso al centro di tutto c’è un villain che ama gestire i suoi loschi affari sporcandosi le mani quando è necessario. Claudio Amendola sveste i panni del buono e del poliziotto per indossare, alla perfezione, quello del cattivo ne Il. Una malattia potrebbere la sua vita e questa volta il pubblico seguirà la storia del cattivo per capire se davvero perderà tutto o, ...