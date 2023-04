Il Paradiso delle Signore, spoiler: Vittorio spiazza Maria con una proposta (Di sabato 15 aprile 2023) Una novità incredibile irromperà nella vita di Maria Puglisi nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Stando agli spoiler della soap opera di Rai 1, infatti, la siciliana riceverà una proposta del tutto inattesa da parte di Vittorio Conti che potrebbe stravolgere la sua esistenza. Abbiamo già visto che, grazie all'intervento di Francesco, che ha rivelato a Maria dell'imminente partenza di Vito per l'Australia, i due si sono riconciliati e si godranno finalmente il loro amore. Tuttavia, qualcosa tornerà a turbare la serenità di Lamantia e della sua amata a causa degli affari che il contabile del grande magazzino milanese ha lasciato in sospeso in Australia. Prima che la Puglissi lo fermasse e gli impedisse di partire, infatti, Vito ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 aprile 2023) Una novità incredibile irromperà nella vita diPuglisi nel corso dei prossimi episodi de Il. Stando aglidella soap opera di Rai 1, infatti, la siciliana riceverà unadel tutto inattesa da parte diConti che potrebbe stravolgere la sua esistenza. Abbiamo già visto che, grazie all'intervento di Francesco, che ha rivelato adell'imminente partenza di Vito per l'Australia, i due si sono riconciliati e si godranno finalmente il loro amore. Tuttavia, qualcosa tornerà a turbare la serenità di Lamantia e della sua amata a causa degli affari che il contabile del grande magazzino milanese ha lasciato in sospeso in Australia. Prima che la Puglissi lo fermasse e gli impedisse di partire, infatti, Vito ...

