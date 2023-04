Il nostro posto è nella Nato | il messaggio di Zelensky

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caraschella : se ci fosse una delle strisciate al posto nostro non mettereste minimamente in dubbio la loro vittoria finale dello… - alioti_gianni : RT @ilmanifesto: 'Il posto. A steady job' dei documentaristi Gianluca Matarrese e Mattia Colombo è un affresco in movimento, estemporaneo e… - Antonio00157378 : @Frances97873827 @GianniBalzarini @zemanlandia2010 Vorresti essere al posto nostro,ma non puoi. - gioalbarosa : Luciano Capone che ogni tanto ascolto, come il peraltro ben collaudato Prof. V.E. Parsi, sabaudo e militarista - …p… - valeriapuligna2 : RT @ilmanifesto: 'Il posto. A steady job' dei documentaristi Gianluca Matarrese e Mattia Colombo è un affresco in movimento, estemporaneo e… -

... e in particolare con il presidente Carmelo Salerno,consigliere ed esempio di passione e ...vantaggio negli scontri diretti con i granata e che solo due settimane fa erano balzati al primo...Piccardo chiama time - out e cerca di rimettere ale cose. L'Ortigia reagisce e, con Cassia, ... "Ilobiettivo oggi " conclude Condemi " era di non farci mettere i piedi in testa, perché se ......in particolare dopo un recente servizio andato in onda durante la trasmissione le Iene che ha... nostra sorella,nipotino, la signora Valeria, hanno tentato di uccidere il signor Mario, ...

Ucraina, Zelensky: "Il nostro posto è nella Nato" Liberoquotidiano.it

Dopo due stagioni la Reggiana torna in Serie B. La squadra di Aimo Diana, battendo l'Olbia in trasferta, ha infatti vinto matematicamente il girone B della Serie C. (ANSA) ...All’Olimpica di Palermo, i padroni di casa chiudono 15-8 contro la Distretti Ecologici Nuoto Roma E' una vittoria di squadra, quella che regala al TeLiMar il quarto posto con un turno di anticipo nell ...