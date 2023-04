Il Napoli ritrova Osimhen ma Col Verona è solo 0-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilcapolista non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Hellas, nell'anticipo della 30/a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che non influisce più di tanto sulla classifica, con gli Azzurri di Spalletti che mantengono 14 punti di vantaggio sulla Lazio a otto giornate dalla fine. Punto preziosissimo, invece, in chiave salvezza per i veneti che si portano a sole tre lunghezze dallo Spezia. L'unica buona notizia di giornata per ilè il ritorno in campo nella ripresa di, il bomber nigeriano è apparso in buone condizioni colpendo anche una traversa nel finale. La sua presenza nel ritorno di Champions League contro il Milan è praticamente certa. Proprio il pensiero alla sfida di martedì contro i rossoneri ha inevitabilmente influito nella formazione schierata da Spalletti e nella ...