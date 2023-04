Il Monza e la Champions affossano un'Inter mai così a secco: 0-1, Caldirola fa ancora piangere Inzaghi (Di sabato 15 aprile 2023) Il sogno della semifinale della Champions – a distanza di 13 anni dall’ultima volta – è una concreta distrazione per... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Il sogno della semifinale della– a distanza di 13 anni dall’ultima volta – è una concreta distrazione per...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cjmimun : grazie Monza…tifo Simone x la Champions - Lorenzored17 : Voi ci vedete un'ottima occasione nella corsa alla zona Champions Lui ci vede un'ottima scusa per quando Monza Roma… - Zaninetti54 : @enzosatta2 Si ma di escort??????, non oso immaginare se casualmente il Monza arrivasse in Champions - Linterista_page : #InterMonza 0-1, le pagelle del match: sembra un film dell'orrore ?? #Inter #SerieA - Enzolott : Quindi il Benfica che ha eliminato la Juve dalla Champions League ha perso in casa contro l'Inter che a sua volta… -