Il Montana vieta TikTok per tutti Un esperimento da tenere d’occhio

(Di sabato 15 aprile 2023) Alla lunga lista degli Stati controsi aggiunge anche il, con una novità assoluta. Con 54 voti favorevoli e 43 contrari, i parlamentari hanno deciso di approvare una legge che vieterà la piattaforma cinese sull’intero territorio statale, impedendo agli app store di Google e Apple di offrire la possibilità di scaricarla sui dispositivi dii cittadini. È il primo Stato a prendere una decisione così radicale, a differenza degli altri che hanno iniziato con un divieto più soft – se così si può definire – limitando le restrizioni alle sole istituzioni. La legge, nota come SB419, è stata spedita all’ufficio del governatore Greg Gianforte e, se la firmerà, entrerà in vigore a partire dal primo gennaio del 2024. Da quel momento, chiunque infrangerà le regole andrà incontro a sanzioni pecuniarie che si aggirerebbero sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertdolci : Primo tra tutti i 50 stati, il Montana vieta TikTok perche' pericolosissimo. Ma non temete, potete comprare tutti i… - Violetta_2021 : RT @rtl1025: ??? Il #Montana è il primo Stato #Usa a votare una legge che vieta l'utilizzo di #TikTok. Il bando dell'app, accusata dai legis… - rtl1025 : ??? Il #Montana è il primo Stato #Usa a votare una legge che vieta l'utilizzo di #TikTok. Il bando dell'app, accusat… - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Il Montana vieta l’utilizzo di TikTok - ANotizia : Il Montana vieta l’utilizzo di TikTok -

Leggi Anche TikTok al bando in: è il primo Stato Usa a vietare l'App cinese Leggi Anche TikTok, anche la Francial'App ai dipendenti pubblici Grazie all'allarme lanciato dai vicini di ...Ilha approvato un disegno di legge cheall'app di social media TikTok di operare nello Stato, una mossa che è destinata ad affrontare sfide legali ma che funge anche da banco di prova per ......, ha superato con successo la terza lettura alla Camera dei Rappresentanti dello Stato. Ora, per diventare legge, manca solo la firma del governatore. Il disegno di legge numero 178, che...

Il Montana è il primo Stato americano a vietare TikTok Lega Nerd

Il Montana sta per diventare il primo stato a vietare TikTok. Il Congresso locale ha approvato un disegno di legge che obbliga gli store di app a bloccare l’app nello stato. Il disegno di legge, che è ...“Strumento del partito comunista cinese”. Così lo Stato del Montana ha votato una legge per vietare TikTok, l’app cinese più scaricata nel mondo. Il divieto è passato in aula con 54 voti a favore e 43 ...