Il mistero della talpa al Pentagono: Teixeira rischia (solo) 15 anni. Ma come faceva ad accedere a quei file? (Di sabato 15 aprile 2023) Accusato di aver violato la legge sullo spionaggio , rischia sino a 15 anni di carcere Jack Teixeira , l'aviere della Guardia nazionale del Massachusetts con accesso al network informatico della ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) Accusato di aver violato la legge sullo spionaggio ,sino a 15di carcere Jack, l'aviereGuardia nazionale del Massachusetts con accesso al network informatico...

