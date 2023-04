Il ministro Crosetto: «Questa maggioranza può diventare un grande partito conservatore» (Di sabato 15 aprile 2023) Non c’è bisogno di un grande centro. Questa maggioranza può diventare un grande partito conservatore. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia l’idea della fusione tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega in un’intervista al Corriere della Sera. «La sola cosa a cui penso di piu’ ogni giorno è tornare ad avere una vita e fare il marito e il padre, quando avrò finito di servire il mio Paese da ministro», dice Crosetto nel colloquio con Monica Guerzoni. E poi: «Io un partito l’ho già, fondato assieme alla Meloni e sta diventando il grande partito conservatore che avevamo in mente. Non c’è bisogno di un nuovo centro. Fratelli ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Non c’è bisogno di uncentro.puòun. Ildella Difesa Guidolancia l’idea della fusione tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega in un’intervista al Corriere della Sera. «La sola cosa a cui penso di piu’ ogni giorno è tornare ad avere una vita e fare il marito e il padre, quando avrò finito di servire il mio Paese da», dicenel colloquio con Monica Guerzoni. E poi: «Io unl’ho già, fondato assieme alla Meloni e sta diventando ilche avevamo in mente. Non c’è bisogno di un nuovo centro. Fratelli ...

