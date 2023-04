Il Milan 2.0 non va oltre l’1-1 contro il Bologna, i rossoneri si risparmiano per la Champions (Di sabato 15 aprile 2023) Solo un pareggio per il Milan 2.0 nel terzo match della 30ª giornata del campionato di Serie A. La testa di Stefano Pioli è, inevitabilemente, al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli con l’intenzione dei rossoneri di difendere l’1-0 dell’andata di San Siro. L’avversario di turno è stato il Bologna e la sfida si è conclusa 1-1. Come pronostico della vigilia Pioli conferma solo Maignan tra i titolari, poi 10 cambi. In difesa Florenzi e Ballo-Toure, a centrocampo Vranckx e Pobega, in attacco Origi. Il Bologna risponde con Barrow, Ferguson e Sansone. Pronti via e il Bologna passa subito in vantaggio, dopo 33 secondi è proprio Sansone a siglare il vantaggio. La prima occasione per il Milan è di Florenzi, poi i ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 aprile 2023) Solo un pareggio per il2.0 nel terzo match della 30ª giornata del campionato di Serie A. La testa di Stefano Pioli è, inevitabilemente, al ritorno dei quarti di finale diLeagueil Napoli con l’intenzione deidi difendere l’1-0 dell’andata di San Siro. L’avversario di turno è stato ile la sfida si è conclusa 1-1. Come pronostico della vigilia Pioli conferma solo Maignan tra i titolari, poi 10 cambi. In difesa Florenzi e Ballo-Toure, a centrocampo Vranckx e Pobega, in attacco Origi. Ilrisponde con Barrow, Ferguson e Sansone. Pronti via e ilpassa subito in vantaggio, dopo 33 secondi è proprio Sansone a siglare il vantaggio. La prima occasione per ilè di Florenzi, poi i ...

