Il maltempo travolge Roma: allagamenti, rami caduti e traffico in tilt (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) Roma è stata messa in ginocchio dal maltempo. L'allerta meteo era annunciata, ma non ci si aspettava che la città sarebbe stata letteralmente vittima di allagamenti, rami spezzati, sottopassi ostruiti. L'allarme è scattato nelle prime ore di stamattina, sabato 14 aprile e i vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile lavorano ininterrottamente per riportare vari quartieri della città, colpite dalla forte pioggia e dall'intenso vento, alla normalità. Le zone più colpite di Roma sono risultate: il Colosseo, Centocelle, il Trionfale in via Cipro, il Circo Massimo e le zone limitrofe dove si sono registrati anche 50 millimetri di pioggia, ma anche le località del litorale Romano tra cui Fregene e Torrimpietra, oltre a Ladispoli e Cerveteri. Ma l'intera regione è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

