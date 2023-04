Il maltempo si abbatte su Roma: strade allagate (Di sabato 15 aprile 2023) per la pioggia, chiusa la metro Subaugusta Roma è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha provocato numerosi disagi alla circolazione e ai trasporti pubblici. La pioggia incessante ha causato allagamenti in diverse zone della città, rendendo impraticabili alcune strade e sottopassi. Tra le aree più colpite ci sono il Colosseo, Centocelle, il Trionfale in via Cipro e il Circo Massimo, dove si sono registrati anche 50 millimetri di pioggia caduta dall’alba . Anche il litorale Romano e le località vicine alla capitale hanno subito i danni del maltempo, con forti piogge tra Ladispoli, Cerveteri e Aranova. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la metro A è stata chiusa tra le stazioni di Anagnina e Lucio Sestio per un problema tecnico causato dall’acqua. I passeggeri sono stati ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) per la pioggia, chiusa la metro Subaugustaè stata colpita da una forte ondata diche ha provocato numerosi disagi alla circolazione e ai trasporti pubblici. La pioggia incessante ha causato allagamenti in diverse zone della città, rendendo impraticabili alcunee sottopassi. Tra le aree più colpite ci sono il Colosseo, Centocelle, il Trionfale in via Cipro e il Circo Massimo, dove si sono registrati anche 50 millimetri di pioggia caduta dall’alba . Anche il litoraleno e le località vicine alla capitale hanno subito i danni del, con forti piogge tra Ladispoli, Cerveteri e Aranova. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la metro A è stata chiusa tra le stazioni di Anagnina e Lucio Sestio per un problema tecnico causato dall’acqua. I passeggeri sono stati ...

