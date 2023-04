Il maltempo sferza Roma | l’acqua invade le strade | centinaia le richieste d’aiuto ai pompieri – VIDEO

(Di sabato 15 aprile 2023)– Ilche nelle ultime ore si è abbattuto sulla Capitale ha messo in ginocchio la viabilità di tutta l’Urbe e non solo.ha invaso diverse, soprattutto nel quartiere di Prati fiscali, dove, da questa mattina, sono oltre 200 ledi intervento giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco. #, oltre 200di intervento alla sala operativa dei #vigilidelfuoco per allagamenti in zona Prati Fiscali. Evacuate alcune persone e animali dalle abitazioni a scopo cautelativo, idrovore in azione per prosciugamenti dei locali interrati #15aprile 16:15 pic.twitter.com/I9PBPpNAxK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 15, 2023 Sono state fatte evacuare alcune persone e animali dalle abitazioni a scopo ...

Sempre a causa del forte vento oggi a Cagliari e Olbia, i rispettivi sindaci con ordinanza hanno chiuso i parchi cittadini e i cimiteri, in attesa che l'ondata diconceda tregua.I danni provocati dall'uragano Nikola in Sicilia approfondimento Pioggia fortela Sicilia: paura per esondazione dei torrenti La Sicilia invece, investita dal, ha le campagne sott'...Ilche da ierila Sicilia orientale ha provocato seri danni anche a Caltagirone, rendendo necessari numerosi interventi delle squadre della Protezione civile, dei giardinieri comunali, ...

Un'altra perturbazione è in rotta verso il Mediterraneo: anche in questo caso, come nei precedenti, si tratterà di una perturbazione nord-atlantica colma ...Crescono di minuto in minuto le probabilità di un deciso peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana, proprio a seguito di un improvviso aumento delle temperature e di momentanea stabi ...