Il linguaggio della Champions League (Di sabato 15 aprile 2023) Trovo una certa assonanza tra il linguaggio parlato e quello giocato. Chi parla troppo, chi arriva al punto. Chi gioca molto orizzontale, chi si esprime in verticale. Le tre squadre italiane protag... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) Trovo una certa assonanza tra ilparlato e quello giocato. Chi parla troppo, chi arriva al punto. Chi gioca molto orizzontale, chi si esprime in verticale. Le tre squadre italiane protag... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : In Italia non si fanno più figli, a certificarlo è l'Istat. Dopo aver affrontato le 'piaghe' dei rave, della carne… - elio_vito : Oggi @Libero_official titola chiamando mostri i componenti la nuova segreteria del Pd e @alesallusti nel suo editor… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @BaldinoVittoria @Mov5Stelle, Lingua italiana nei documenti: 'Non ho mai visto un documento all’inter… - Mich9313 : RT @intuslegens: Non abbiamo armi per fare la rivoluzione. Abbiamo solo il linguaggio. Usiamolo. Non dite «accoglienza», dite «colonizzazio… - tuttologo2000 : RT @intuslegens: Non abbiamo armi per fare la rivoluzione. Abbiamo solo il linguaggio. Usiamolo. Non dite «accoglienza», dite «colonizzazio… -