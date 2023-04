Il governo vuole riformare la colpa medica, ma è diviso (Di sabato 15 aprile 2023) "E’ molto difficile, se non impossibile, una depenalizzazione del reato di colpa medica, perché bisognerebbe intervenire sulla struttura complessiva dell’omicidio colposo, delle le... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) "E’ molto difficile, se non impossibile, una depenalizzazione del reato di, perché bisognerebbe intervenire sulla struttura complessiva dell’omicidio colposo, delle le... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : Il governo vuole togliere la 'protezione speciale' per i migranti. L'unico risultato di una scelta che ricalca que… - ItaliaViva : Il governo venga in aula a spiegare cosa vuole fare col #PNRR: se si perdono le risorse a pagarne le spese saranno… - FratellidItalia : ?? Il messaggio che il Governo vuole dare sanzionando questi vandali è chiaro: chi compie atti e scempi del genere d… - dukana2 : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti e con la Bce che imputa l'inflazione ai megap… - AdrianoCostardi : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti e con la Bce che imputa l'inflazione ai megap… -