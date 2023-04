Il drone vola sempre più in alto

Leggi su panorama

(Di sabato 15 aprile 2023) L’impiego in campo militare è noto. Ma i «velivoli senza pilota», uso ricreativo a parte, si diffondono anche nell’ambito civile. Tra i settori dov’è più alta la richiesta, l’agricoltura, il trasporto sanitario e di passeggeri. E in questi ultimi l’industria italiana è ai primi posti. Da curiosità per appassionati di aeromodellismo, sono ormai diventati protagonisti dei conflitti combattuti a colpi di alta tecnologia più che schierando le forze in campo. Le cronache della guerra in Ucraina lo confermano: incursioni improvvise in territorio nemico con esiti devastanti. Poche innovazioni sono state così rapide e hanno avuto così tanti impieghi e ripercussioni come quelle dei droni. I tentativi di realizzare velivoli senza pilota è vecchio quanto la storia dell’aeronautica, ma le prime applicazioni di successo, limitate all’ambito militare, sono arrivate solo a fine anni Novanta. La ...