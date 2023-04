Il disagio di Carfagna e Gelmini, le anime in pena (e silenziose) del Terzo Polo (Di sabato 15 aprile 2023) Ci sono due persone a disagio nello sconquasso tragi-comico del Terzo Polo: Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. I rumors di questi giorni le davano in seria intenzione di uscire da quell’avanspettacolo di battute e battutacce con cui Calenda e Renzi stavano facendo naufragare quel progetto politico alle quali le due ex azzurre si erano votate con abnegazione e speranza. E’ stato notato il silenzio degli ultimi giorni delle due ex ministre ed esponenti di primo piano di Forza Italia. Tutti in Iv e in Azione hanno esternato in queste giornate cabarettistiche suo “promessi sposi” Renzi e Calenda, tranne Carfagna e Gelmini. Terzo Polo, il disagio di Mara Carfagna e di Mariastella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Ci sono due persone anello sconquasso tragi-comico del: Marae Mariastella. I rumors di questi giorni le davano in seria intenzione di uscire da quell’avanspettacolo di battute e battutacce con cui Calenda e Renzi stavano facendo naufragare quel progetto politico alle quali le due ex azzurre si erano votate con abnegazione e speranza. E’ stato notato il silenzio degli ultimi giorni delle due ex ministre ed esponenti di primo piano di Forza Italia. Tutti in Iv e in Azione hanno esternato in queste giornate cabarettistiche suo “promessi sposi” Renzi e Calenda, tranne, ildi Marae di Mariastella ...

