Il destino le separa ma loro | madri della stessa figlia | saranno legate per sempre

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 aprile 2023) Ci sono fiori che sbocciano sulla superficie dell’acqua, come il giglio, una pianta acquatica con “le foglie ovali, vellutate. Sembra una zattera alla deriva che, dopo un lungo viaggio, si è spiaggiata”. Si intitola appunto “Il giglio d’acqua”, come la pianta diffusa nell’area subtropicale, il libro di Ivana Librici edito da Solferino e ambientato fra l’Italia e la Bolivia. E’ la storia di alcuni legami, di sangue e non solo, e di come evolvono nel corso del tempo. Perché come la represa di San Ignacio de Velasco, ovvero il bacino d’acqua che serve il capoluogo di Santa Cruz de la Sierra, dove è ambientata la storia, può essere necessario alla vita del villaggio e diventare al tempo stesso anche un lago che inghiotte, nel buionotte, senza più restituire. Due bambine crescono insieme, come sorelle nonostante non lo siano, perché una delle due è una semplice ...