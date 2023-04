Il Dalai Lama parla di scherzo? Io sto dalla parte di chi quelle intenzioni non può capirle (Di sabato 15 aprile 2023) A seguito dell’ormai tristemente noto episodio nel quale il Dalai Lama sussurra ad un bambino di ‘succhiargli la lingua’, abbiamo assistito ad una pelosa e trasversale ondata giustificativa che ha lo scopo di inquadrare questo atto in una non ben precisata ‘usanza’ o ‘tradizione’ a sfondo culturale-religioso, cercando pezze di appoggio sin dentro i meandri del buddismo, mondo che non conosco e dunque rispetto profondamente, ma che credo poco abbia a che fare con l’accaduto. Questa corale excusatio non petita ha raggiunto livelli a mio parere grotteschi, portando fior di pensatori illuminati a riempire le loro bacheche virtuali di immagini nelle quale il Dalai Lama abbraccia, stringe, sorride, sino all’istantanea con la linguaccia esposta quasi identica all’iconica immagine che ritraeva Einstein in simile posa. Non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) A seguito dell’ormai tristemente noto episodio nel quale ilsussurra ad un bambino di ‘succhiargli la lingua’, abbiamo assistito ad una pelosa e trasversale ondata giustificativa che ha lo scopo di inquadrare questo atto in una non ben precisata ‘usanza’ o ‘tradizione’ a sfondo culturale-religioso, cercando pezze di appoggio sin dentro i meandri del buddismo, mondo che non conosco e dunque rispetto profondamente, ma che credo poco abbia a che fare con l’accaduto. Questa corale excusatio non petita ha raggiunto livelli a mio parere grotteschi, portando fior di pensatori illuminati a riempire le loro bacheche virtuali di immagini nelle quale ilabbraccia, stringe, sorride, sino all’istantanea con la linguaccia esposta quasi identica all’iconica immagine che ritraeva Einstein in simile posa. Non mi ...

