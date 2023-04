Il culto del SS Crocifisso di Monreale spiegato ai più piccoli (Di sabato 15 aprile 2023) Pomeriggio ricco di scoperte ieri a Monreale per bambini e ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “La festa del SS. Crocifisso raccontata ai bambini” organizzata dall’Archivio storico diocesano e dalla Pro Loco. Don Giovanni Vitale, direttore dell’Archivio, ha raccontato ai bambini una storia complessa con parole semplici suscitando il loro interesse e tante curiosità, ci sono (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 15 aprile 2023) Pomeriggio ricco di scoperte ieri aper bambini e ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “La festa del SS.raccontata ai bambini” organizzata dall’Archivio storico diocesano e dalla Pro Loco. Don Giovanni Vitale, direttore dell’Archivio, ha raccontato ai bambini una storia complessa con parole semplici suscitando il loro interesse e tante curiosità, ci sono (live.it)

