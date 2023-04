Il Consorzio Asi di Benevento presenta il progetto Paride (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 17 aprile, a Benevento, si terrà la presentazione del progetto Paride: Un sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle Aree Industriali. Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomerati industriali è una necessità!”, che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a Benevento, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Presidente Scuola Polizia Locale della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 17 aprile, a, si terrà lazione del: Un sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dalper l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia dial fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle Aree Industriali. Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomerati industriali è una necessità!”, che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di; Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Presidente Scuola Polizia Locale della Regione ...

