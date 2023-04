Il Chelsea potrebbe usare Luis Enrique per ingaggiare Gavi a fine stagione (Di sabato 15 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea è interessato a firmare il centrocampista del Barcellona Gavi alla fine della stagione. Il 18enne è stato un giocatore chiave per il club spagnolo nelle ultime stagioni e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del club londinese. Il Chelsea spera di mettere insieme una squadra in grado di vincere lo scudetto e potrebbe sicuramente utilizzare più capacità tecnica e creatività dalle aree centrali. Gavi potrebbe rivelarsi un acquisto di qualità a lungo termine per loro e il 18enne ha tutti gli attributi per diventare un giocatore di livello mondiale. Il giovane del Barcellona è già considerato uno dei migliori giovani giocatori del mondo, ed è probabile che migliori con l’allenamento e ... Leggi su justcalcio (Di sabato 15 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilè interessato a firmare il centrocampista del Barcellonaalladella. Il 18enne è stato un giocatore chiave per il club spagnolo nelle ultime stagioni e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del club londinese. Ilspera di mettere insieme una squadra in grado di vincere lo scudetto esicuramente utilizzare più capacità tecnica e creatività dalle aree centrali.rivelarsi un acquisto di qualità a lungo termine per loro e il 18enne ha tutti gli attributi per diventare un giocatore di livello mondiale. Il giovane del Barcellona è già considerato uno dei migliori giovani giocatori del mondo, ed è probabile che migliori con l’allenamento e ...

